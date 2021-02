News Udinese – In arrivo buone notizie sul fronte infortuni

In vista della gara di domenica contro il Verona, Gotti potrebbe recuperare una pedina fondamentale del proprio attacco

UDINE - Il mercato si è ufficialmente chiuso ieri alle ore 20. Come prevedibile è stata una sessione povera di grandi colpi, anche se l'Udinese si è distinta per aver movimentato gli ultimi giorni di trattative. Nella serata di ieri, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'arrivo in Friuli di Jayden Braaf del Manchester City. Di seguito il comunicato del club bianconero: "Udinese Calcio comunica l'acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Jayden Braaf dal Manchester City Fc.L'attaccante olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti, non solo della prestigiosa Academy del club inglese, ma del panorama europeo in generale. Braaf nasce il 31 agosto 2002 ad Amsterdam". Un'acquisto molto interessante che potrà dare una mano a Gotti a risalire la classifica, già nettamente migliorata dopo la vittoria sullo Spezia, timbrata dal solito De Paul.

ARRIVANO BUONE NOTIZIE - L'Udinese ha dimostrato in più occasioni di avere le qualità per aspirare anche a posizioni europee . L'esempio più lampante è stata la gara contro la Lazio, in cui i capitolini sono stati annichiliti dal gioco "goniometrico" dei bianconeri. In questo momento la squadra deve fare i conti con un numero eccessivo di infortuni, soprattutto in attacco, dove Pussetto ha terminato la stagione e Okaka e Forestieri ancora non sono tornati fra i disponibili. L'edizione odierna de Il Messaggero Veneto riporta un'ottima notizia in ottica Verona. Okaka potrebbe tornare ad allenarsi già oggi ed essere abile e arruolabile contro i gialloblu di Juric.

Ovviamente il 31enne di Castiglione del Lago non potrà essere al meglio delle condizioni. Rivederlo quantomeno in panchina dopo un'assenza di 12 match, sarebbe già un bel segnale. Lo scorso anno Stefanone aveva garantito una grande continuità, scendendo in campo in 19 partite su 20 da inizio stagione, segnando anche 4 gol pesanti. Per quanto riguarda Forestieri, i tempi di recupero sono più lunghi, può rientrare entro fine mese.