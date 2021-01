News Udinese – Udinese-Inter, dove vedere il match in tv e streaming

Oggi alle 18 sarà di scena allo stadio "Dacia Arena" di Udine, Udinese-Inter, gara valida per la diciannovesima giornata di serie A

Oggi alle 18 sarà di scena allo stadio "Dacia Arena" di Udine, Udinese-Inter , gara valida per la diciannovesima giornata di serie A . Impegno molto ostico per i friulani, che si troveranno contro probabilmente la squadra attualmente favorita per il titolo. L'Inter di Antonio Conte è indicata come la principale candidata allo scudetto e andrà in Friuli con tutte le intenzioni bellicose di vincere l'incontro e mettere pressione al Milan capolista, a +3 sui nerazzurri, che proprio in contemporanea alle 18 affronterà l'Atalanta in un duro confronto. Da parte loro, la squadra di Gotti, dovrà cercare di tornare alla vittoria che manca da otto turni, e uscire dal periodo negativo. Ci sono stati alcuni segnali nella gara contro l'Atalanta, nell'1-1 di mercoledì scorso, recupero della decima giornata. Anche contro il Napoli c'erano stati buoni segnali, ma alla fine è arrivata una sconfitta. La classifica inizia ad essere preoccupante, con 17 punti e solo un +3 dalla zona rossa. Bisogna sterzare e riprendere a fare punti, anche nell'incontro più difficile (almeno sulla carta). Dove sarà possibile vedere il match in tv e streaming?

DOVE VEDERE UDINESE-INTER IN TV E STREAMING - La partita sarà visibile in esclusiva solo su Sky Sport, che come noto, ha i diritti delle gare di campionato. Per poter vedere la partita, dunque, sarà necessario avere o sottoscrivere un abbonamento alla pay-tv satellitare. Per i possessori di Sky Go, cioè chi usufruisce di un abbonamento Sky da più di tre anni, potrà vedere la partita anche in streaming su internet tramite smart tv, pc, smartphone o tablet. Altrimenti la televisione è la sola alternativa. Appuntamento per oggi alle 18. I bianconeri di Gotti dovranno essere carichi e giocare una grande gara per tornare a quella vittoria contro i nerazzurri che da queste parti manca addirittura dal gennaio 2013, una vita fa.