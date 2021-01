Udinese-Inter, i precedenti: ultimo successo friulano nel 2013

L'Udinese affronterà l'Inter domani nell'anticipo del sabato delle 18 di serie A. Andiamo a vedere i precedenti dei match tra friulani e nerazzurri

I PRECEDENTI - I precedenti tra Udinese e Inter in terra friulano vedono i padroni di casa nettamente in svantaggio. Infatti sono solo 11 i successi nella storia, a fronte di 15 pareggi e 22 vittorie dell'Inter. Inoltre i bianconeri non battono in casa i nerazzurri da otto anni: risale al 6 gennaio 2013 l'ultima gioia, con una gara dominata dagli uomini di Guidolin e vinta 3-0 . Dopo di allora solo delusioni, di cui alcune anche abbastanza nette e pesanti, come si ricordano alcune debacle per 0-4. L'anno scorso l'Inter vinse 0-2 . L'ultimo pareggio, per 0-0 , risale al maggio 2019. I nerazzurri erano alla caccia di un posto Champions, mentre i loro avversari blindavano una salvezza ormai raggiunta.

EX - Ci sono tre ex del match, tutti tra le fila nerazzurre, tutti veri e propri protagonisti ad Udine. Handanovic, Padelli e Sanchez. Ma andiamo con ordine. Samir Handanovic è esploso proprio in maglia friulana, ed è stata una delle colonne dell'Udinese che ha strappato per due volte il piazzamento Champions, guidata da Di Natale in campo e Guidolin in panchina. Prima di andare proprio all'Inter dove ha aperto un altro ciclo fortunato. In quegli anni, almeno il primo, c'era anche Alexis Sanchez. Esploso nel 2010/11 come partner di Di Natale e autore di tantissimi gol che condusse l'Udinese al quarto posto in classifica. Quella stagione gli aprì le porte per il grande calcio europeo e internazionale con Arsenal e Barcellona. Daniele Padelli è stato protagonista nel post-Handanovic.