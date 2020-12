News Udinese – Interesse del Bologna per un attaccante bianconero

UDINE – Mancano ormai solo pochi giorni al ritorno in campo dell’Udinese, che inaugura il nuovo anno con una delle partite più difficili e importanti della stagione. Infatti, gli uomini di Luca Gotti il 3 gennaio affronteranno la Juventus sul campo dell’Allianz Stadium, nella gara valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Una sfida complicata e al tempo stesso affascinante: la Juve, infatti, è in cerca di riscatto e sarà determinata a vincere, ma in caso di vittoria dei friulani sarebbe una fantastica impresa. Per questo, i bianconeri di Udine hanno iniziato ad allenarsi per preparare al meglio questa gara.

Nel mese di gennaio, poi, si aprirà una nuova sessione di calciomercato e molti giocatori dell’Udinese potrebbero essere al centro delle contrattazioni. Infatti, diverse squadre hanno iniziato a chiedere informazioni per alcuni tesserati e starebbero preparando le strategie per strapparli dalla corte di Gotti. I più ricercati sono Rodrigo De Paul, su cui sembra forte l’interesse dell’Inter di Antonio Conte, e Walace, cercato da altri club di Serie A. Tuttavia, nelle ultime ore anche un altro giocatore sarebbe finito nel mirino di una pretendente.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Bologna sarebbe fortemente interessato ad un attaccante bianconero: si tratta del numero 15 Kevin Lasagna. Arrivato in Friuli nel gennaio 2017, il centravanti classe ’92 si è imposto da subito come uno dei leader della squadra, tanto da conquistare anche diverse convocazioni con la Nazionale di Roberto Mancini. Per lui, fino ad ora, 118 presenze e 33 gol in maglia bianconera. Il club emiliano, dunque, si sarebbe messo sulle sue tracce per completare il proprio pacchetto offensivo e potrebbe andare alla carica nel mercato di gennaio. L’Udinese, però, sembra intenzionata a resistere alle lusinghe del Bologna, vista l’emergenza in attacco: l’obiettivo è trattenere Kevin Lasagna.