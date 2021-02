News Udinese – Inversione di tendenza, la svolta è una questione di testa

L'Udinese ha dimostrato di poter rimontare anche il doppio vantaggio, grazie ad una nuova mentalità e non solo

UDINE - Era parecchio tempo che non accadeva di rimontare addirittura due reti ad un avversario. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sintetizza l'impresa friulana con il titolo "Questione di testa". Lo scorso anno la compagine di Gotti era riuscita a recuperare una rete proprio ai ducali all'andata, al Cagliari e al Bologna. Come se non bastasse, sono state proprio le inzuccate di Okaka e Nuytinck a punire gli emiliani.

Come riporta Il Gazzettino in edicola oggi, per Samir sono state escluse lesioni. Ciò vuol dire che il difensore brasiliano dovrebbe allenarsi a parte oggi e domani, ma tornare in gruppo da venerdì. L'obiettivo sarebbe essere a disposizione per domenica contro la Viola. Impresa molto più difficile per Deulofeu, che dovrebbe tornare per il turno infrasettimanale contro il Diavolo. Confermati Molina e Ouwejan sulle fasce dopo le belle prestazioni del Tardini. In attacco si va verso il tandem Okaka-Nestorovski. Dall'allenamento di oggi sicuramente arriveranno indicazioni maggiori.