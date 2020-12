News Udinese – Juve vs Udinese: il punto della situazione!

News Udinese – Il punto della situazione, le probabili formazioni e dove vedere il match

UDINESE NOTIZIE – Manca poco meno di una settimana al big match che vedrà scendere in campo, all’Allianz Stadium, i campioni d’Italia contro i ragazzi di Gotti. Non sarà una partita decisiva ma sicuramente risponderà a molte domande. La Vecchia Signora appare un pò zoppicante. La classifica parla chiaro e non lascia spazio a molte interpretazioni. Pirlo, al momento, si trova in sesta posizione a quota 24 punti e con una partita da recuperare. Purtroppo per lui, le pretendenti al titolo non hanno intenzione di rallentare il ritmo e viaggiano spedite. I rossoneri capeggiano in cima alla vetta con 34 punti e i nerazzurri gli stanno col fiato sul collo a 33. L’ultima prestazione contro la Fiorentina, però, non può e non deve essere dimenticata. Certamente, Pirlo e i suoi ragazzi avranno analizzato il match e avranno evidenziato tutti gli errori che non dovranno mai più ripetere. La partita contro i friulani sarà molto importante per CR7, fresco del titolo di miglior giocatore del secolo, e per i suoi compagni di squadra. Una vittoria gli consentirebbe di rientrare nella lotta scudetto portandoli momentaneamente al terzo posto. A Udine, invece, la situazione è molto diversa.

La striscia di risultati utili consecutivi è stata interrotta da un Benevento in grande forma. Nonostante il 65% di possesso palla Gotti non è riuscito a portare a casa i tre punti. La sua squadra però si è rivelata inconcludente e poco cinica. Al momento, la situazione in classifica non è allarmante. L’Udinese occupa la dodicesima posizione ed è attualmente ferma a quota 15 punti ma anche i friulani hanno una partita in meno da recuperare. Resta comunque il fatto che adesso è arrivato il momento di cominciare a fare qualche punto in più. Il Genoa (terzultimo in classifica) ne ha collezionati appena 10 ma il campionato è ancora lungo e, nel dubbio, è meglio tenersi il più alla larga possibile da quella zona. Assisteremo sicuramente ad un match che ci regalerà un grande spettacolo.

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny, Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa, Morata, Ronaldo.

UDINESE (3-5-2): Musso, De Maio, Bonifazi, Samir, Larsen, De Paul, Wallace, Pereyra, Zeegelaar, Lasagna, Pussetto.

Dove vedere la partita? Il match sarà trasmesso su SKY Sport.