News Udinese – La Fiorentina non può più sbagliare

NOTIZIE UDINESE – Match importantissimo quello di domenica prossima per l’Udinese. Gotti intende dare continuità alla vittoria sul Parma. Per farlo, però, dovrà espugnare il difficile campo della Fiorentina. Intanto in toscana il tecnico Iachini non se la passa granché. Come riporta QS-La Nazione Commisso avrebbe dato una sorta di ultimatum al tecnico della Viola.

La sfida con i friulani sarebbe l’ultima spiaggia per il mister marchigiano. Fra i candidati per la panchina dei gigliati ci sarebbe anche Maurizio Sarri.