News Udinese – La formazione di metà campionato: c’è un bianconero

La Serie A è già giunta a metà del suo cammino. Nella miglior squadra del girone d'andata c'è un giocatore dell'Udinese

UDINE - In Serie A è tempo di tirare alcune somme. La prima stagione dopo l'ingresso in scena del Covid, è già giunta a metà del suo cammino. Per l'occasione, il portale OPTA, ha voluto pubblicare la miglior formazione di questa prima parte di campionato. Tra gli undici scelti figura anche un giocatore bianconero.

LA FORMAZIONE - Praticamente la miglior formazione di metà stagione, è composta quasi interamente da giocatori militanti in club nelle primissime posizioni. Eccezion fatta per un centrocampista dell'Udinese e per il portiere dell'Hellas Verona. Tant'è che l'estremo difensore scelto è Silvestri degli scaligeri. Le sue buone prestazioni potrebbero permettergli persino la convocazione in nazionale durante i prossimi Europei. Davanti a lui una difesa a quattro con Danilo ed Hernandez sulle fasce. Coppia centrale composta da Skriniar e De Vrij. Centrocampo a tre con Brozovic in mediana più Kessié e De Paul a supporto. Il regista argentino, nonostante la non propriamente buona annata, si è aggiudicato un posto tra i migliori. Per chiudere, tridente d'attacco composto da Muriel e Ronaldo sulle fasce con Lukaku al centro.