News Udinese – La parola d’ordine è continuità

Numeri da coppe europee per i bianconeri di Gotti e prestazioni sontuose degli uomini più rappresentativi, Llorente si è sbloccato

UDINE - Missione compiuta! L'Udinese voleva ottenere quei tre punti lasciati in maniera rocambolesca a San Siro contro il Diavolo e ci è riuscita egregiamente contro il Sassuolo. I friulani attraversano un ottimo momento di forma, basti pensare che hanno perso una sola partita nelle ultime 9. Quella inspiegabile contro la Roma (3-0). Insomma la parola d'ordine è continuità. Sette punti in sette giorni, ma soprattutto la quarta vittoria senza subire reti nelle ultime sette. Sono numeri che fanno sorridere (e non poco) tifosi e dirigenza.

Il Sassuolo come al solito ha un predominio schiacciante per quanto riguarda il possesso palla, ma se si guarda le occasioni da gol non c'è partita. L'Udinese stravince per 8 a 2. Il gioco semplice di Gotti ingabbia i lanci trasversali di Locatelli e le sortite offensive emiliane. Walace si dimostra un'autentica diga davanti alla difesa. De Paul è il solito moto perpetuo e sulle corsie laterali gli esterni lavorano bene in entrambe le fasi. I tre dietro non fanno una piega, l'assenza di Becao non si sente affatto. Il contropiede di Pereyra al 93' è da manuale del calcio. Se a questi ingredienti deliziosi ci aggiungi anche il gol di Llorente, che mancava addirittura da 461 giorni, il piatto capolavoro è servito. Lo spagnolo sembra essere entrato pienamente nello spirito della squadra. Basti guardare la rincorsa nel finale per arginare una sortita offensiva degli uomini di De Zerbi.