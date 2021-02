News Udinese – La probabile formazione dei friulani contro il Verona

Gotti deve fare a meno di De Paul, ma per il resto può contare sulla formazione tipo

UDINE - Archiviata la pratica calciomercato, l'Udinese si rituffa sul campionato con la voglia di bissare il successo scaccia crisi riportato contro lo Spezia. La sessione invernale ha visto la famiglia Pozzo molto attiva nelle trattative, vedremo se i cambiamenti fatti, soprattutto in attacco, darannno i loro frutti. Domenica al Friuli alle ore 15 arriverà il Verona di Juric, avversario temibile che all'andata ebbe la meglio sui bianconeri per 1 a 0, grazie alla rete di Favilli. L'incontro sarà arbitrato dal fischietto Alberto Santoro, della sezione di Messina, all'esordio assoluto in Serie A.

LA SITUAZIONE IN CASA UDINESE - Luca Gotti non potrà contare sulla classe di Rodrigo De Paul per la prima volta in questa stagione. Il centrocampista argentino, infatti, è stato squalificato in seguito all'espulsione rimediata contro i liguri. La linea a tre davanti a Musso sarà formata dal rientrante Samir, insieme a Nuytinck e Becao. Le corsie esterne saranno presidiate da Zeegelaar e da Stryger Larsen. In regia Walace con le mezzali di qualità Arslan e Pereyra. Nel reparto avanzato, all'intoccabile Deulofeu sarà affiancato una fra Nestorovski e Llorente, con l'ex Napoli in leggere vantaggio sul macedone. Okaka sarà in panchina e potrebbe trovare spazio durante la gara per accumulare minuti nelle gambe.