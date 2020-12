News Udinese – Lasagna scenderà in campo dal primo minuto!

News Udinese, sarà lui ad affiancare Pussetto

UDINESE NEWS – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà Lasagna ad affiancare Pussetto. Il match di domani sera contro il Benevento si fa sempre più interessante. Dopo il gol ritrovato nell’ultima partita contro il Cagliari di Di Francesco, Gotti è pronto a premiare il centravanti con il numero 15. La maglia da titolare potrebbe motivate l’attaccante che finalmente si è sbloccato di nuovo. Il ballottaggio con Deulofeu è ancora aperto ma molto probabilmente lo spagnolo subentrerà a partita in corso. Fortunatamente non ci sono squalificati e l’unico diffidato in casa bianconera è Becao che dovrà fare molta attenzione per evitare l’ammonizione decisiva. Continuano a rimanere indisponibili Okaka (14 g), Nuytinck (90 gg), Molina (10) e Jajalo (6 mesi). Anche dall’altra parte diversi ballottaggi continuano a rimanere aperti. Ionita si giocherà una maglia dal primo minuto con Dabo (anche se il primo è nettamente in vantaggio). Foulon con Tuia e Roberto Insigne con Sau anche se molto probabilmente sarà il fratello di Lorenzo a scendere in campo al fischio d’inizio.