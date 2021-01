News Udinese – Lasagna si esalta sui social, andrà davvero via?

L'attaccante bianconero ha esultato sui social per il pareggio contro i meneghini, la sua permanenza in Friuli è ancora in dubbio

Redazione

UDINESE - INTER, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Un pareggio che da morale e che muove la classifica quello riportato dall'Udinese contro la corazzata neroazzurra. Dopo aver fermato l'Atalanta nel recupero della decima giornata, gli uomini di Gotti hanno offerto un'altra prova di alto livello contro i meneghini. Domenica prossima i friulani faranno visita allo Spezia, nel più classico degli scontri diretti. In quell'occasione bisognerà essere più cinici sotto porta per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Non è ancora chiaro il destino di Kevin Lasagna, i media danno per fatto il suo passaggio al Verona, ma l'Udinese smentisce che il calciatore vada via. L'attaccante di San Benedetto po ha esultato sui social dopo l'ottimo risultato ottenuto contro la squadra di Conte: "Unità, convinzione e tanta grinta per un altro bel punto contro una grande squadra." Un post che alimenta i dubbi su una partenza di Lasagna già oggi in direzione Verona.

Al termine della sfida con i nerazzurri ha parlato anche Rodrigo De Paul ai microfoni di Sky Sport: "Questo punto ci dà tanto, avremmo potuto rischiare anche di più. Dobbiamo continuare a giocare così per salvarci. E' stato fondamentale per noi non prendere gol, soprattutto di fronte ad un attacco del genere. Loro lotteranno fino alla fine per lo scudetto, hanno due fra gli attaccanti più forti del mondo, ma noi siamo stati bravi nei dettagli".

Come riporta Tuttosport domani potrebbe esserci l'ok definitivo per l'arrivo di Fernando Llorente. Il quotidiano torinese rivela che nell'accordo fra Napoli e Udinese ci sarebbe una clausola particolare. Lo spagnolo arriverà ad Udine gratis, ma nel caso in cui dovesse raggiungere i 5 gol, i bianconeri dovranno corrispondere ai partenopei un bonus da 500 mila euro.