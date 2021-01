News Udinese – L’avversario di turno: analisi sui bergamaschi!

News Udinese, sarà la partita delle risposte. La Dea non vuole fermarsi, i friulani hanno bisogno di conferme

NOTIZIE UDINESE – Non sarà una partita come le altre. Da una parte c’è una squadra che non perde dal 28 novembre. Dall’altra, una che sembra abbia smarrito la retta via. Il prossimo match non sarà una semplice partita di calcio. Gotti rischia la panchina, nonostante la società stia continuando a stargli vicino. I suoi ragazzi hanno fiducia in lui. L’Udinese non gioca male ma fatica a fare gol. Crea molto, ha una buona percentuale di possesso palla ma allo stesso tempo non riesce a concretizzare. Ma non finisce qui.

L’Atalanta ha ancora bisogno di capire la sua vera identità. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti sul campo, al momento, occupa la sesta posizione in classifica. È come se ancora gli mancasse quel quid che possa permetterle di entrare nel novero delle “grandi”. Il caso Gomez ha sicuramente contribuito a destabilizzare, e non poco, l’ambiente bergamasco. La tifoseria si è completamente divisa in due parti. A destra i sostenitori del Papu e a sinistra quelli dell’allenatore. Resta comunque il fatto che la squadra gioca bene a calcio e continua a non perdere. L’assenza del trequartista argentino si sente ma il resto del team ha saputo rispondere prontamente all’assenza di uno dei suoi leader più significativi. Mentre da una parte il problema è quello di riuscire a raggiungere il famoso gruppetto delle prime quattro della classe, dall’altra la situazione è completamente diversa.

Gotti ha bisogno di punti. L’Udinese ha bisogno di una vittoria. La zona rossa dista soltanto tre punti e questa squadra ha dimostrato di meritare di meglio. La prossima partita non sarà decisiva ma allo stesso tempo è fondamentale. Una vittoria contro l’armata di Gasperini contribuirebbe non poco a risollevare gli animi friulani. Qualcosa potrebbe persino cambiare in panchina. Semplici continua a mantenere la situazione sotto stretto monitoraggio.