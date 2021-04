News Udinese – Le parole dei protagonisti post Crotone

Al termine della sfida con i pitagorici hanno parlato al canale ufficiale del club sia Pereyra che Okaka

Ecco le parole del centrocampista argentino: "Il gruppo meritava di vincere una partita così. Il successo ci servirà per acquisire fiducia. E' stata dura per noi perdere tre match di seguito, ma sapevo che saremmo tornati a fare punti. De Paul? Parliamo sempre tanto e ormai sappiamo quando è il momento giusto per il passaggio. Sono tre punti fondamentali. Rodrigo ha anche segnato una doppietta e quindi siamo felici".

Le parole del centravanti bianconero: "Sono tre punti importantissimi. C'è stato un po' di trambusto qui ultimamente, ma oggi abbiamo rimesso a posto le cose. Oggi si è visto che questa squadra ha qualità. Per quanto mi riguarda, non è facile stare fuori 4 o 5 mesi, ma adesso piano piano sto meglio, oggi ho fatto cose che riesco a fare: devo continuare così per finire la stagione nel miglior modo possibile. Ho tanti obiettivi che posso raggiungere, devo finire bene. De Paul? Non ci sono più parole per questo giocatore, per l'intensità negli allenamenti, la qualità in partita. Bisogna solo fargli i complimenti. Noi cerchiamo di dare il nostro meglio, lui è il nostro capitano: quando è così ne traiamo vantaggio tutti".