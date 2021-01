News Udinese – Le parole di Gotti dopo la sconfitta di ieri

NOTIZIE UDINESE – L’allenatore del club friulano ha risposto ai microfoni di Dazn alle domande dei giornalisti. Ha analizzato il match e la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco le sue dichiarazioni: “Non abbiamo fatto bene. Siamo stati troppo fallosi dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista delle idee. Gli episodi hanno la capacità di cambiare il risultato e l’atteggiamento in campo. In pratica, è come se ci fossimo fatti tre gol da soli. Abbiamo preso, una dopo l’altra, due azioni in profondità”. Ma non finisce qui.

La conferenza stampa è andata avanti e Gotti non si è tirato indietro da quelle che sono le sue responsabilità. L’allenatore ha continuato a rispondere alle domande in questo modo: “L’analisi che ho appena fatto è relativa al match di questa stasera. Nelle ultime partite però la solidità difensiva c’era. Abbiamo preso gol quando avevamo noi il pallone. Abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo. Abbiamo subito 4 gol. Adesso dobbiamo restare in silenzio e non recriminare. Ora fatico a vedere cose positive. Sono molto preoccupato per l’infortunio di Pussetto. Sembra più più grave di quello che sembrava in un primo momento“. L’ultima domanda è stata relativa alla prestazione di Rodrigo de Paul che è sembrato un sottotono.

“De Paul è un calciatore e un uomo che si assume sempre le sue responsabilità. A tutti capita di sbagliare. Solitamente siamo più bravi a leggere le situazioni. Oggi questo è stato il nostro grande errore. Ciò mi infastidisce. Sto faticando a mandarla giù. I miei ragazzi stasera hanno faticato molto. Hanno rincorso troppo l’avversario. Non c’è stata leggerezza nel loro atteggiamento. Abbiamo sbagliato. Punto”. Adesso la testa e la concentrazione di Gotti sono già rivolte a dopodomani. Contro il Bologna si deve portare a casa il risultato.