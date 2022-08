News Udinese | Le parole nel prepartita di Sottil e Deulofeu

L'attesa è finita. I bianconeri sono pronti al debutto in Serie A contro i campioni d'Italia. Sfida che decreta anche la cinquantesima presenza dell'Udinese nel massimo campionato, la 28esima consecutiva. Nella zona mista sono stati intercettati vari componenti del gruppo squadra che hanno rilasciato le proprie sensazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le loro affermazioni .

L'allenatore bianconero ha presentato la partita contro i rossoneri, parlando anche dell'assenza di Udogie: "Destiny ha avuto dei problemi muscolari e ho preferito non rischiarlo, ma ora siamo concentrati nell'affrontare i rossoneri. Loro sono i campioni in carica, ma noi siamo venuti qui a fare la nostra partita. Sappiamo benissimo la difficoltà della gara, ma abbiamo lavorato bene in settimana. Ho visto i ragazzi motivati quindi sono sicuro che ce la giocheremo fino alla fine". Di seguito le parole di Deulofeu <<<