NEWS UDINESE – Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese: ore 15:00, Sardegna Arena

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni (Godin), Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

Allenatore: Gotti.

Appuntamento alle ore 15:00 alla Sardegna Arena. Sarà un match ricco di emozioni che vedrà i sardi cercare di lottare con la bava alla bocca per provare a conquistare nuovamente i tre punti. La batosta contro i nerazzurri e il pareggio insipido fuori casa contro il Parma hanno lasciato il Cagliari con l’amaro in bocca.

Dall’altra parte del campo, invece, è tornato l’entusiasmo. I ragazzi di Gotti hanno potuto riabbracciare De Maio che che si accomoderà in panchina. Larsen e Deulofeu tornano in campo dal primo minuto. De Paul ha superato velocemente la botta subita al ginocchio nell’ultimo match contro il Crotone ed è pronto a scendere in campo con le sue brillanti giocate.