News Udinese – L’Europa League potrebbe non essere un miraggio

NEWS UDINESE – La sconfitta rimediata ieri dalla Juventus non dev’essere un dramma per l’Udinese. Il sorteggio non è stato favorevole ai friulani che hanno pescato la Juventus all’Allianz Stadium. L’eliminazione in Coppa Italia permetterà ai bianconeri di concentrarsi totalmente sul campionato. Dopo un avvio altalenante adesso la situazione è cambiata, le tre recenti vittorie di fila concedono al club un affaccio sull’Europa League. Luca Gotti, subentrato da qualche mese a Igor Tudor, sta ottenendo grandi risultati. L’ingresso in Europa è lontano appena cinque lunghezze. Naturalmente l’obiettivo principale per l’Udinese è la permanenza in Serie A, ma chissà che qualcosa non potrà cambiare in meglio nelle prossime settimana. Milan, Parma, Inter, Brescia, Verona e Bologna sono le prossime avversarie dei friulani in campionato fino a marzo. Ogni partita potrebbe essere un passo in più verso un’inaspettata conclusione della stagione.