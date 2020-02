News Udinese – l’ex bianconero Torje riparte dal Larissa

NEWS UDINESE – Sono tanti i giocatori ad essere passati nelle fila dell’Udinese, alcuni sono stati valorizzati fornendo al club una plusvalenza, mentre altri si sono un po’ persi per strada. Questo è l’esempio di Gabriel Torje, centrocampista offensivo romeno che in passato ha militato nel club bianconero. La dirigenza friulana si accorse di lui nel 2011 e durante l’estate di quell’anno verso nelle casse della Dinamo Bucarest 5 milioni di euro per il suo cartellino. All’epoca il calciatore aveva 22 anni e sembrava una promessa del calcio europeo dell’est. Dopo sei anni di prestiti, i piani alti dell’Udinese decisero che sarebbe stato meglio privarsi del giocatore. Torje venne ceduto per 1 milione di euro al Terek Grozny, compagini appartenente al campionato russo. Neanche quella fu la svolta professionale del calciatore, il romeno classe ’89 non è mai riuscito a trovare la sua dimensione, continuando a spostarsi di squadra in squadra. Adesso, dopo sei mesi di stop Torje è pronto a ripartire dalla Grecia. L’AE Larissa ha deciso di dare un’altra opportunità all’ex talento bianconero.