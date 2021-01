News Udinese – L’ex Di Natale ricorda il trionfo di Anfield

L'ex capitano dell'Udinese, Antonio Di Natale, è rimasto per sempre legato ai colori bianconeri. Basta dare un'occhiata ai suoi social

UDINE - Ormai da fin troppe stagioni l'Udinese è finito nel calderone della squadre che lottano per non retrocedere. Quest'anno poi, senza nemmeno più il calore del pubblico, sembra essersi quasi totalmente smarrita quella verve che ha portato i friulani ad essere uno dei club più rispettati e apprezzati d'Europa. L'ultima apparizione bianconera in una manifestazione continentale, risale alla stagione 2013/14. Quella volta gli uomini di Francesco Guidolin giocavano in Europa League ma, purtroppo, la fine del ciclo era vicina. Da quel momento niente è stato più lo stesso nel club. Nelle stagioni successive agli anni d'oro, sono infatti ben dieci gli allenatori che si sono succeduti in panchina: Andrea Stramaccioni, Stefano Colantuono, Luigi De Canio, Giuseppe Iachini, Luigi Delneri, Massimo Oddo, Igor Tudor, Julio Velazquez, Davide Nicola e Luca Gotti. Quest'ultimo attualmente ancora alla guida dell'Udinese. Praticamente una squadra di calcio composta puramente da tecnici.

LA NOSTALGIA - Insomma, di quel periodo florido in cui ogni acquisto era una sorpresa e ogni stagione una rivelazione, non ne sono rimaste nemmeno le briciole. Tuttavia, chi ha vissuto quegli anni sulla propria pelle difficilmente è riuscito a dimenticarle. Come l'ex capitano Antonio Di Natale ad esempio. Il centravanti e bomber di quella formazione ancora oggi, attraverso il proprio account Instagram, quando può condivide alcune di quelle memorie con i propri sostenitori. Qualche ora fa, tanto per dirne una, l'ex fantasista anche della Nazionale ha ricordato l'inestimabile trionfo contro il Liverpool all'Anfield Road dell'ottobre 2012. Nel templio degli inglesi. Certamente i Reds non erano quelli di oggi, ma erano comunque una delle squadre più temute al mondo.

News Udinese: Di Natale ricorda la vittoria contro il Liverpool

LA SFIDA - La partita per l'esattezza finì 2-3 per i bianconeri. Shelvey segnò il goal del vantaggio per i padroni di casa dopo 23 minuti. Dopo 26 arrivò il pareggio di Di Natale, dopo 70 l'autogol di Coates e dopo 72 il definitivo terzo goal di Pasquale. Inutile, al 75°, il 2-3 finale di Luis Suarez. Questa è ancora oggi una delle migliori partite nella storia del club.