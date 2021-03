News Udinese – Llorente: “Gattuso non si fidava di me. Sarei rimasto con Conte”

Le parole del centravanti dell'Udinese a Cadena Ser

UDINE - L'Udinese si prepara per la probante sfida con la Lazio di domenica prossima. Intanto si rincorrono alcuni retroscena di mercato riguardanti Fernando Llorente, sbloccatosi contro il Sassuolo lo scorso 6 marzo. Il centravanti spagnolo ha rilasciato una lunga intervista a Cadena Ser: "A gennaio mi hanno cercato Athletic Bilbao e Sampdoria. Ranieri mi ha chiamato prima della chiusura del mercato, mentre De Marcos mi ha chiamato per tornare. Ci hanno provato, ma per un motivo o per l'altro non si è potuto fare. Mi sarebbe piaciuto, l'Athletic è il club della mia vita".

Il Re Leone si è soffermato sul rapporto con Gattuso e con Conte: "Avevo un buon rapporto con lui. Il problema è che non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me. Sarei rimasto con Conte. Avevo un ottimo feeling con lui. Mi piace molto come allenatore. Ho vinto i miei primi trofei con lui".

Infine una battura su Ronaldo: "Cristiano può fare tutto. Può andare dove vuole con la carriera che ha fatto e visto anche il suo attuale livello".

