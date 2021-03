News Udinese – Lo spagnolo a rischio, l’olandese stringe i denti!

Ecco le ultime news in casa Udinese. Lo spagnolo sta facendo il possibile per recuperare. Per l'olandese le speranze sono più concrete

NEWS UDINESE - I bianconeri hanno ingranato la marcia e messo la quinta. Adesso bisogna spingere il più forte possibile sull'acceleratore. Luca Gotti lo sa e vorrebbe la squadra al completo nel prossimo match contro i biancocelesti. I ragazzi di Simone Inzaghi stanno affrontando un periodo al dir poco difficile. Questa sera la squadra capitolina dovrà affrontare a Monaco il Bayern. Un'altra pesante sconfitta, come quella dell'andata (1-4), potrebbe davvero mettere a rischio la lucidità dei biancoazzurri. Immobile non segna da 6 partite, Correa è inconcludente e anche Lucas Leiva sembra irriconoscibile. Insomma, uno stratega direbbe che non esiste momento più adatto per affrontare Luis Alberto, Milinkovic e compagni. Nel frattempo, però, Gotti si ritrova per l'ennesima volta a fare i conti con l'infermeria. La situazione è la seguente.

INFERMERIA

Deulofeu sta facendo il possibile per rientrare in campo il prima possibile. Difficilmente lo spagnolo riuscirà a bruciare le tappe in tempo per il prossimo match. Per quanto riguarda Ouwejan, invece, la situazione è diversa. L'olandese viene tenuto sotto stretto monitoraggio. Le speranze di poterlo vedere in campo nel prossimo match sono alte. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere una volta per tutte la sua condizione fisica. Una cosa è certa, entrambi stanno facendo il possibile per rientrare a disposizione di Luca Gotti quanto prima. Intanto, le Nazionali hanno richiamato a rapporto i propri eletti. L'Udinese è pronta a lasciar andare i suoi pezzi pregiati.

NAZIONALI

Larsen e Nestorovski sono stati chiamati a rapporto. La Danimarca e la Macedoniadel Nord tengono alla loro presenza e ancor di più alle loro prestazioni. Gotti nel frattempo continua a preparare le tattiche per il prossimo match. La seduta di allenamento è prevista per questa mattina. Non c'è tempo da perdere. De Paul e Pereyra guideranno l'assalto. Adesso bisogna continuare a sognare. Ma per favore, non svegliate i bianconeri.

