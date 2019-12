News Udinese – Lo Spezia tenta il riscatto di Scuffet

UDINE- Simone Scuffet si è preso lo Spezia. Dopo aver fatto da secondo a Titas Krapikas, le prestazioni del 23 enne portiere in prestito dall’Udinese, hanno convinto il tecnico Vincenzo Italiano a puntare su di lui come titolare. Scuffet aveva esordito giovanissimo in serie A, accolto come il nuovo Buffon, si parlava di lui come di un predestinato, ma poi la clamorosa involuzione lo aveva relegato a giocare in serie cadetta. La società ligure starebbe lavorando con quella friulana per rinnovare il prestito del giocatore o addirittura per riscattarlo, secondo Cittadellaspezia.com il problema maggiore sarebbe rappresentato dall’ingaggio.