News Udinese – Luca Gotti e il mito di Alex Zanardi

NEWS UDINESE – Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha fatto parlare molto di sé per merito dei risultati ma non solo. La peculiarità dell’allenatore dei bianconeri sono i suoi desideri di carriera. L’allenatore dei friulani infatti, nonostante le vittorie in campionato, continua a vedersi ancora come vice in futuro. Lo ha dichiarato a più riprese nelle varie interviste. L’ultima, per ordine cronologico, è stata oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan. L’attuale mister dell’Udinese ha dichiarato anche qual è il suo idolo sportivo. Il beniamino di Luca Gotti è Alex Zanardi. Per chi non lo sapesse, Zanardi è stato un noto pilota di Formula 1, finché nei primi anni duemila non subì un grave incidente che gli costò l’utilizzo di entrambi gli arti inferiori. Questo non ha fermato l’allora trentacinquenne che non ha smesso di praticare attività sportiva. L’ex pilota della Honda ha continuato la sua attività professionistica dedicandosi, tra le altre, anche al paraciclismo. Questa determinazione ha resto Alex Zanardi un esempio sportivo per molti, tra i vari, anche di Luca Gotti.