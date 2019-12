News Udinese – Maran: “Ci vuole concentrazione per affrontare l’Udinese”

NEWS UDINESE – Domani alle ore 15:00 il Cagliari sarà ospite dell’Udinese per giocare l’ultima partita di Serie A dell’anno. Il tecnico degli isolani, Rolando Maran, chiede ai propri giocatori di rialzare la testa dopo la sconfitta per opera della Lazio. Secondo lo stesso allenatore, l’Udinese è reduce da una buona prova contro la Juventus capolista. Per affrontare i friulani ci vorrà la giusta concentrazione da parte di tutto il gruppo:

“Vogliamo cancellare i sette minuti finali contro la Lazio. Per farlo ci serve una prova come quella offerta lunedì. Un atteggiamento simile potrebbe consentirci di fare punti a Udine. I giocatori durante gli allenamenti settimanali hanno dimostrato rabbia e il giusto piglio. Sanno ciò che vogliono. Ora il nostro scopo è dimostrare che sono stati solo gli episodi a sfavorirci. Vogliamo riprendere dal 90′ di Cagliari-Lazio. L’Udinese ha fatto una buona gara contro la Juventus, dovremo scendere in campo con la giusta mentalità. Cercheremo il modo giusto per mettere loro in difficoltà“.