News Udinese – Mariani (Sky): “Che aspetta il club a rinnovare a Gotti?”

Il noto giornalista pone un interrogativo comprensibile

UDINE - Giornata di riposo oggi per l'Udinese che si ritroverà martedì al Bruseschi per preparare la trasferta di Genova contro il Grifone, in programma sabato 13 marzo alle ore 20:45. I friulani hanno trovato una certa continuità e con la vittoria netta sul Sassuolo per 2 a 0 si trovano ora i una posizione di classifica molto tranquilla. C'è persino chi sostiene che con una partenza meno col freno a mano tirato, ora i bianconeri sarebbero potuti essere addirittura in lizza per le posizioni europee. Fatto sta che pur con tanti infortuni capitati all'armata Gotti, il tecnico di Adria ha saputo comunque mantenere una squadra super competitiva.

Il noto giornalista Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky soffermandosi proprio sul futuro di Luca Gotti: "Questo signore qui dopo la sconfitta persa in casa contro il Napoli è stato ad un passo dell'esonero. Già dopo la sconfitta con la Samp erano iniziate a circolare voci su una sua sostituzione. Non capivo che colpe avesse Gotti. In ogni caso ora l'Udinese è undicesima e le mancano i due punti persi con il Milan. Gotti ha fatto un lavoro straordinario, ma per salvare la sua panchina ha dovuto fermare l'Atalanta, secondo miglior attacco del campionato. Ha dovuto fermare l'Inter, miglior attacco del campionato. Poi ha battuto il Verona, che non mi sembra una cosa scontata. Ha battuto la Fiorentina, e nemmeno questa mi sembra tanto cosa scontata. Ha pure rischiato di vincere a Milano con il Diavolo. E se non sbaglio il 28 febbraio scadeva il termine per far valere l'opzione per il rinnovo automatico di Gotti, cosa che magari poi si chiarirà. Io vorrei capire cosa si aspetta a Udine per rinnovare immediatamente il contratto a Luca Gotti. Perché ha preso una squadra l'anno scorso con mille problemi, l'ha salvata con merito e ha fatto un eccellente lavoro".