News Udinese – Marino: “Troppi infortuni. Assurdo criticare Gotti”

Le parole del direttore tecnico dei friulani ai microfoni di Udinese TV

L'Udinese deve tornare a vincere per non compromettere una stagione che fino a poche settimana fa si era incanalata sul binario giusto. Il responsabile dell'area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha parlato del momento bianconero ai microfoni di Udinese Tv: "L'anno scorso abbiamo fatto tanti punti, 45, e siamo arrivati al 12° posto. Quest'anno è diverso. La media salvezza si è abbassata. La rosa in questa stagione è più attrezzata, a patto che i calciatori siano "sani". Mi viene in mente Okaka che ha dovuto fare i conti con un intervento chirurgico, con il Covid e con un ematoma. Lo stesso Deulofeu, nostro fiore all'occhiello, ha giocato solo 5-6 partite. Purtroppo gli infortuni hanno colpito i calciatori più importanti della squadra. Anche Nuytinck ha potuto disputare solo 15-16 partite. Quest’anno abbiamo avuto molti problemi. Dalla settima partita in poi abbiamo intrapreso una rincorsa simile a quella delle ultime 12 partite dello scorso campionato. La rosa è più forte ma le difficoltà sono state maggiori".