News Udinese – Musso e Pereyra commentano la gara

NOTIZIE UDINESE – Finisce 1-1 allo stadio Friuli tra Udinese e Atalanta, tornano a fare punti i bianconeri dopo un periodo avaro di successi. E riescono nell’impresa di fermare gli uomini di Gian Piero Gasperini, inoltre Luca Gotti resta sulla panchina della società friulana, dopo le tanti voci dell’ultimo periodo su un suo possibile esonero, almeno fino alla prossima gara di campionato. Sabato prossimo infatti arriva la gara casalinga contro l’Inter di Antonio Conte. Altro turno complicato per l’Udinese, che intanto si gode il punto odierno ma ha anche qualcosa da recriminare, dato che all’appello manca un rigore.

Roberto Pereyra ha commentato la partita contro i nerazzurri, l’argentino ha sbloccato la gara con goal, dopo 1′ dal fischio d’inizio. Ecco che cosa ha detto a UdineseTv:

“Volevamo fare punti, avevamo preparato questa gara davvero molto bene. La strada è questa, dobbiamo continuare così, conosciamo i nostri punti di forza e dovremo sfruttarli anche sabato contro l’Inter. Il mio goal? ho avuto la palla tra i piedi, così ho deciso di andare subito in porta. Sono contento, avevamo davvero bisogno di partire forte. Se vai in svantaggio poi è più difficile recuperare. Il mio ruolo? mi piace giocare da trequartista, riesco ad aiutare la squadra e questo è l’ importante. Manca un rigore, è vero. Gollini mi ha toccato e sono caduto. Ma non ci fischiano i penalty a favore, non so perché. Potevamo anche vincere“.

Udinese News – Le parole di Juan Musso

Dopo il centrocampista è stato il turno di Juan Musso. Il portiere argentino è stato protagonista di una grande prova. Ecco le sue parole a UdineseTv:

“Stiamo dando il massimo, oggi tutta la squadra è stata brava. Noi analizziamo il nostro gioco, certo la classifica dice perfettamente la nostra situazione. Alcune la gare le abbiamo perse immeritatamente, io però sono tranquillo, sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare. Il rigore? Era solare, i vedeva dalla mia porta. Non perché l’arbitro non sia andato al Var, il portiere non tocca mai la palla, ma Pereyra. I nostri avversari non ci sentiamo né più forti né più deboli di nessuno“.