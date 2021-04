News Udinese – Nel prossimo mercato andrà risolto un problema serio

Se vorrà puntare ad un obiettivo più ambizioso della salvezza, i friulani dovranno intervenire pesantemente sul mercato

Andando sui singoli. De Paul è il top player assoluto, appetito dalle big italiane ed europee. Le prestazioni di Pereyra sono andate oltre le normali aspettative. Purtroppo quello che poteva essere l'arma in più in questa stagione, Deulofeu, si è infortunato e si è dovuto operare, saltando la maggior parte delle partite. C'è un dato piuttosto preoccupante che riguarda il reparto avanzato bianconero. Okaka, Pussetto e Lasagna (fino a gennaio) 3 gol, Nestorovski 2, Llorente, Deulofeu, Forestieri 1 e Braaf 0. Solamente 14 reti per tutto l'attacco dell'Udinese è un dato veramente preoccupante, ma non è il peggiore della Serie A. Il Parma in totale ha siglato 29 gol. I due centravanti di Fiorentina e Crotone, ovvero Vlahovic e Simy, da soli hanno segnato più di tutto l'attacco bianconero. Per ottenere risultati che vadano oltre la mera salvezza, questo problema andrà risolto nella prossima stagione. Fondamentale sarà il calciomercato che Pozzo condurrà in attacco.