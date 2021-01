News Udinese – Un nuovo colpo in dirittura d’arrivo

La società bianconera avrebbe ormai praticamente concluso l'operazione per l'acquisto di un nuovo rinforzo in attacco

UDINE - Nuove importantissime news in casa Udinese. Ormai ci siamo, il club friulano sembra finalmente aver messo il turbo sul mercato. Infatti, un nuovo colpo sarebbe in dirittura d'arrivo. La squadra di Luca Gotti, nel frattempo, ieri sera ha conquistato un punto molto prezioso, pareggiando per 0-0 in casa contro una delle prime della classe. Si tratta dell'Inter di Antonio Conte, che ha fermato così la sua corsa e la possibilità di agganciare il Milan, battuto in casa dall'Atalanta, al primo posto. Una partita molto bella e combattuta, in cui i friulani sono andati anche vicini al gol in diverse occasioni. I frutti del lavoro di questi ultimi giorni, dunque, stanno cominciando a spuntare, non solamente in campo.