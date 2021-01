News Udinese – Nuytinck fuori uso. Ecco quanto starà fuori

Nuytinck? oggi non ci sarà News Udinese , Gotti ha bisogno dei tre punti.

NOTIZIE UDINESE – Dacia Arena, ore 15:00. È tutto pronto per il big match contro i bergamaschi. Gotti non può commettere passi falsi. La sua Udinese ha dimostrato di saper giocare un buon calcio. Adesso è arrivato il momento di (ri)portare a casa i 3 punti. La classifica non lascia spazio a molteplici interpretazioni. I bianconeri si trovano in una posizione scomoda. Questa è la partita giusta. Oggi si può cambiare la rotta. Nuytinck però non ci sarà. Il difensore bianconero è costretto al forfait. Ecco quando rientrerà.

Bram Nuytinck ha dimostrato di poter essere un pezzo molto pregiato dell’organico friulano. La sua assenza si sente eccome e Gotti preferirebbe averlo sempre a disposizione. Nell’ultimo periodo l’Udinese non è stata molto fortunata con gli infortuni. L’olandese però potrebbe rientrare persino nella prossima partita contro i nerazzurri di Conte. Gotti si stata giocando la panchina. Poter aver a disposizione Nuytinck non sarà niente male. Potrebbe persino partire da titolare ma questo lo valuterà l’allenatore al momento opportuno. Adesso l’unica cosa da fare è limare i dettagli. Preparare una strategia efficace per portare a casa una vittoria. Ma non finisce qui.

I bianconeri non vincono in casa dal lontano 22 novembre. Adesso è arrivato il momento di invertire la rotta. La zona rossa è a un passo. Oggi, nel recupero del decimo turno, Gotti ha un’occasione davvero importante per potersi riscattare. L’Udinese non merita di trovarsi in quella parte della classifica. Lo ha dimostrato a suon di buone prestazione. Adesso, quello che manca sono i punti. Il possesso palla c’è. Manca la concretezza. La lucidità sotto porta. Oggi c’è l’Atalanta e sabato prossimo l’Inter. Due impegni difficili per i friulani che però hanno dimostrato di poter essere all’altezza della situazione.