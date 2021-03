News Udinese – Nuytinck: “Ho giocato le coppe europee, ma volevo la Serie A”

Le parole del difensore olandese, colonna della retroguardia bianconera

Fra i segreti degli ottimi risultati dell'Udinese c'è senza dubbio una difesa molto solida. La Gazzetta dello Sport ha intervistato la colonna della retroguardia bianconera Bram Nuytinck, con il quale i friulano hanno perso solo la gara contro la Roma. In dodici gare 9 gol subiti. Il difensore olandese si racconta: "Ho fatto un anno di Giurisprudenza, ma volevo il calcio. Stavo bene nell’Anderlecht in Belgio, ho fatto le coppe europee per 5 anni, ma sognavo da sempre la Serie A e quando mi hanno chiamato da Udine non ho esitato. Per un difensore lo ritengo il miglior campionato.Sono quasi sempre al campo. Dal mattino. Se non c’è seduta, mi alleno da solo e la sera in casa faccio un po’ di cyclette. Devo essere pronto. Sto da solo, la mia ragazza non riesce a venire. Pensi che riguardo due volte la mia partita, prima da solo e poi la analizzo con un tecnico che sta in Olanda, Marten. Mi aiuta sulle cose da fare e da non rifare".