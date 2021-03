News Udinese – Okaka: “Anno travagliato, ma ora sono tornato”

Il centravanti dei friulani commenta la sconfitta di ieri con la Lazio

UDINE - Si ferma a 5 gare consecutive l'imbattibilità dell'Udinese, che si vede superare in casa dalla Lazio di Simone Inzaghi. Vista la bella reazione del secondo tempo, i friulani avrebbero forse meritato di più. Entrato nel secondo tempo al posto di Llorente, Stefano Okaka ha commentato la sfida della Dacia Arena ad Udinese Tv: "E' stato un anno travagliato per me. Per fortuna non è ancora finito. Ho lottato per recuperare la forma.Sono tornato con il Parma, ma poi mi sono dovuto fermare nuovamente e oggi sono contento di essere tornato in campo, adesso penso solo a trovare la miglior condizione possibile per aiutare la squadra".