News Udinese – Okaka: “Sto bene fisicamente. Roma? Lì ho fatto tante cose…”

L'attaccante dell'Udinese, Stefano Okaka, tornato proprio ieri da un lungo infortunio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

"Sono stato fermo un po' di tempo, ma sono tornato, sto bene fisicamente e ho dato il mio contributo per vincere la partita nei minuti finali. Sto abbastanza bene, è stata dura perché ho avuto il Covid, ma mi sono trovato bene, sono contento di essere tornato e di aiutare i miei compagni a vincere le partite. Roma? Lì ho fatto tante cose, sono state bene. Ho fatto in tempo per tornare alla partita di oggi, poi per la gara di Roma vedremo, ci penseremo da martedì. Il nostro obiettivo è salvarci prima possibile, poi quello che succede succede, se arrivano calciatori che possono darci una mano ben venga. Llorente oggi ha fatto una grande partita e questi sono tre punti per noi fondamentali".

FARAONI - Sempre ai microfoni di DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni anche il terzino laterale dell'Hellas, ex tra l'altro di giornata: Davide Faraoni. Durante l'intervista da segnalare il suo saluto con Gotti, qualcosa di Udine gli è rimasto dentro. Ecco le sue principali parole: "Abbiamo sofferto, prendendo gol nel nostro miglior momento. Loro sono stati compatti, Llorente le prendeva tutte lui di testa. Dobbiamo comunque essere più lucidi in un momento come questo. Prima di Roma avevamo fatto un campionato importante, eravamo tosti, concreti, lucidi nell'ultimo passaggio e nella maniera di giocare. Oggi abbiamo pagato mezzo errore, sono due partite che non riusciamo a fare cose importanti ma prima avevamo fatto bene. Ci sta che i meccanismi non sono ancora automatici, Barak dietro le linee non è la stessa cosa a centrocampo. Ma stiamo facendo una grande stagione e possiamo tornare alla vittoria".