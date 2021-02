News Udinese – Ora si ragiona, l’uragano Deulofeu protagonista

I bianconeri si portano in una posizione di classifica rassicurante, la seconda vittoria consecutiva è oro colato per Gotti

UDINE - L'Udinese centra la seconda vittoria consecutiva e raggiunge un rassicurante undicesimo posto, a +9 dalla terzultima. Dopo i pareggi contro le corazzate Inter ed Atalanta, sono arrivati i successi con Spezia e Verona, che hanno rilanciato la squadra di Luca Gotti. Questa volta alla Dacia Arena protagonista assoluto è Gerard Deulofeu. L'attaccante spagnolo prima costringe all'autorete il portiere degli estensi Silvestri con un cross insidioso che l'estremo difensore gialloblu spedisce in rete. Poi chiude il conto con la rete personale al 91'. Nel finale i bianconeri stavano soffrendo il ritorno degli uomini di Juric, ma il gol di Deulofeu ha spento qualsiasi speranza veneta.

A voler guardare tutto il film della partita, c'è da dire che il risultato è assolutamente meritato. Prima di commettere l'errore nel secondo tempo, Silvestri si era superato a più riprese sia sul colpo di testa di Samir che sui tiri di Larsen e Walace. Senza dimenticare il salvataggio provvidenziale di Barak su un tiro a colpo sicuro di Bonifazi. Un predominio testimoniato dal tabellino che recita 7 tiri a zero per l'Udinese.

Esordio sotto tono dell'ex Lasagna, che Juric lascia negli spogliatoi già all'intervallo. Nei friulani esordisce Fernando Llorente, dimostratosi subito abile nel fornire sponde ai compagni. Non delude Pereyra nel ruolo di leader a centrocampo che di solito tocca a De Paul (squalificato). Le due reti dell'Udinese arrivano da errori dei calciatori del Verona. Sul primo goal Dimarco perde la sfida con Deulofeu, sul secondo Magnani rinvia in maniera errata e Molina ne approfitta per servire l'ex Barcellona, che porta lo score sul 2 a 0 e chiude la pratica.