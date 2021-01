News Udinese – Panchina bollente: ecco i candidati al trono friulano!

NOTIZIE UDINESE – Sabato 16 gennaio, ore 20:45. L’Udinese scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria di Ranieri. I bianconeri faranno una”pausa” dal ritiro punitivo per disputare la partita. Gotti gode della fiducia della società. I suoi ragazzi non giocano un brutto calcio. In questo sport però servono punti e L’Udinese, in questo momento, è troppo vicina alla zona retrocessione. La società è spaventata da questo andazzo e vorrebbe cambiare marcia il prima possibile. Qualora nella prossima giornata non dovesse arrivare una vittoria, la panchina friulana potrebbe seriamente essere in bilico. Uno di questi potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Udinese.

Dopo i quattro gol subiti in casa del Lecce, il 4 febbraio 2020, Walter Mazzarri è stato esonerato dalla panchina del Torino. Attualmente è svincolato e la sua esperienza lo mette in cima alla lista dei pretendenti al trono. Il secondo nome ad aver attirato l’attenzione è quello di Vincenzo Montella. L’ex bomber giallorosso ha chiuso la sua esperienza a Firenze in anticipo non riuscendo ad realizzare i sogni della società. Dal 21 dicembre del 2019 aspetta il suo momento per rientrare in pista e prendersi la sua rivincita. Ma non finisce qui.

Il terzo nome che continua a tenere sotto stretto monitoraggio la situazione friulana è quello di Aurelio Andreazzoli. Dal 22 ottobre 2019 non è più l’allenatore del Genoa. Al suo posto è subentrato Thiago Motta che a sua volta è stato esonerato. L’ex allenatore, tra le altre anche di Roma ed Empoli, sembrerebbe pronto a tornare in Serie A. Nella lunga lista dei possibili candidati spicca anche il nome di Walter Zanga. L’ex allenatore del Cagliari avrebbe desiderato avere più tempo a disposizione per imprimere la sua idea di gioco al club sardo. La società però non lo ha accontentato e lo ha sostituito con Di Francesco che attualmente ricopre il 16esimo posto in classifica a quota 14 punti.