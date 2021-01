News Udinese – Pareggio sofferto ma meritato: Gotti è salvo!

News Udinese , Pereyra fulmina Gollini. Un punto d’oro tiene a galla Gotti

NOTIZIE UDINESE – L’Udinese ha ripreso a giocare a calcio. La panchina è salva, almeno momentaneamente. Una partita sofferta e agonistica ma, soprattutto, giocata con grande personalità. Sono state ben 5 le ammonizioni. 3 per l’Udinese e 2 per i bergamaschi. La lunga striscia senza vittorie però continua. L’inizio del match ha dimostrato fin da subito come sarebbero scesi in campo i friulani. Cuore, grinta e determinazione. Lo spirito era decisamente quello giusto. Le parate di Musso hanno salvato più volte il risultato. Adesso però bisognerà affrontare la prova della maturità. I nerazzurri di Conte non possono permettersi di perdere punti per strada. I rossoneri sono agguerriti e tutto lascia pensare che non abbiano alcuna intenzione di volersi fermare. La classifica, nel frattempo, non è cambiata di molto.

L’Udinese è sempre ferma lì. Quindicesimo posto e 17 punti collezionati. Il Torino, terzultimo in classifica, adesso è a meno quattro dai bianconeri. L’Atalanta, invece, sbuffa e si rammarica. Un’eventuale vittoria avrebbe permesso ai bergamaschi di guadagnarsi il terzo posto in solitaria. Il Napoli sarebbe stato scavalcato e i nerazzurri si sarebbero portati a meno cinque punti dalla squadra guidata da Antonio Conte. Pereyra e Musso però hanno fatto il loro dovere e hanno impedito alla Dea di espugnare la Dacia Arena. Ma non finisce qui.

Deulofeu adesso è nuovamente arruolabile. Lo ha ampiamente dimostrato. È stato suo il cross che avrebbe portato i bianconeri sul 2-1. Peccato che sia stato fischiato fallo su Gollini e che la rete non sia stata convalidata. Lo spagnolo però c’è ed è pronto a sacrificarsi per la causa. Con Pussetto out e l’attacco bianconero in difficoltà, il numero 9 potrebbe essere l’arma in più che serve a Gotti per riprendere la retta via verso la vittoria.