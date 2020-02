News Udinese – Per il Bologna ancora problemi d’infermeria

NEWS UDINESE – Mancano pressappoco tre giorni alla sfida tra Bologna e Udinese, oggi gli emiliani sono scesi in campo per preparare al meglio la sfida ai friulani. Il tecnico Sinisa Mihajlovic però ha qualche problema dovuto ai tanti infortunati. Durante la seduta tattica di oggi, Mitchell Dijks, Ladislav Krejci, Nicola Sansone, Federico Santander e Roberto Soriano hanno svolto le consuete terapie riabilitative aggiunte a del lavoro differenziato per via del loro stato fisico. Questi cinque indisponibili saranno probabilmente out per la gara contro i friulani. Qualche chance in più potrebbe averla invece Gary Medel, l’ex Inter ha infatti svolto solo lavoro differenziato. Da qui ai giorni che restano alla sfida di campionato, il mediano cileno potrebbe tornare a disposizione del tecnico serbo, seppur non al cento percento. Meno patemi d’animo per Luca Gotti, i bianconeri sono ancora orfani di Sebastien De Maio e del nuovo arrivato Sebastian Prodl. La venticinquesima giornata di Serie A vedrà contrapposte le due compagini allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, il fischio d’inizio verrà dato sabato prossimo alle 15:00.