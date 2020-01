News Udinese – Pioli: “Gotti ha svolto un buon lavoro. Udinese in forma”

NEWS UDINESE – Vigilia di campionato per l’Udinese che domani affronterà il Milan nella prima uscita durante il girone di ritorno. Intanto il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha partecipato alla conferenza stampa pre match, spendendo belle parole nei confronti dei suoi prossimi avversari:

“Mi aspettavo che avrei recuperato qualche giocatore in più in vista dell’Udinese. Nonostante l’emergenza sono sicuro che chi giocherà sarà pronto a dare il massimo. Donnarumma invece sta bene, oggi ha preso parte agli allenamenti e ciò mi fa pensare che potrà scendere in campo. Ibrahimovic? Sta dimostrando che non è una figurina, ma un grande giocatore. Averlo portato al Milan è stata una mano santa. Uno come lui non vorrebbe perdere nemmeno il torello durante gli allenamenti. L’Udinese è una squadra con una media punti importante. I suoi calciatori stanno bene, merito anche del tecnico che ha svolto un lavoro importante. Corrono e sono una squadra fisica“.