News Udinese – Pirlo e Gotti disperano: entrambi i calciatori erano diffidati

Ecco le ultime news in casa Udinese. Due calciatori saltano la prossima partita. I cartellini gialli non graziano i due allenatori

Redazione

NEWS UDINESE - Adesso, finalmente, è tutto in discesa. La fantastica prestazione dell'Udinese contro il Benevento è stata una risposta fondamentale per le sorti del club friulano. Dopo un periodo di magra, Gotti e i suoi ragazzi riportano a casa altri tre punti importatissimi. Tante occasioni create ma soprattutto tanta concretezza. L'assenza del fantasista con la numero 10 si era fatta sentire in maniera pesantissima nell'ultimo match contro il Cagliari. Rodrigo De Paul è sceso in campo con il solito carisma e la solita qualità che lo contraddistinguono. Maglia da titolare e due assist per i compagni su un piatto d'oro. L'Udinese non può fare a meno del "Diez". Gotti e Pirlo, invece, dovranno fare a meno di due giocatori.

UDINESE

L'allenatore bianconero non potrà affidare i pali a Musso nella prossima partita contro la Vecchia Signora. Il portiere era diffidato ed è stato ammonito. La difesa della porta sarà affidata a Simone Scuffet che finalmente avrà la sua occasione per ripuntare i fari su di sé. Per quanto riguarda il resto della squadra non dovrebbero esserci grandi sorprese. Nuovi aggiornamenti e chiarimenti verranno forniti in maniera più dettagliata nei prossimi giorni. Il match è fissato il 2 Maggio alle 18:00 alla Dacia Arena. La matematica continua a non voler dare la salvezza automatica ai friulani. I bianconeri, però, ormai se la sono già portata a casa. Adesso l'obiettivo è quello di chiudere il campionato il più in alto possibile.

JUVENTUS

I problemi per Pirlo non finiscono mai. Dopo aver ufficialmente rinunciato ad ogni speranza per provare a rientrare nella lotta scudetto, adesso i bianconeri rischiano addirittura di non qualificarsi per la prossima Champions League. L'ultimo match contro la Fiorentina è finito 1-1 e la classifica non lascia spazio a molte interpretazioni. La Juve è quarta a soli 3 punti dal Napoli che ha una partita in meno. Come se non bastasse, De Ligt era diffidato. L'olandese è stato ammonito e salterà il prossimo match contro l'Udinese.