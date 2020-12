News Udinese – Pirlo, Gotti, De Paul, Lasagna e CR7: le ultime!

News Udinese – Pochi giorni alla partita. Ecco cosa sta accadendo

UDINESE NEWS – I due allenatori non hanno tempo da perdere. Gotti vuole tenersi il più lontano possibile dalla zona rossa e Pirlo vuole tornare nella parte alta della classifica. Le ultime prestazione di entrambe le squadre sono state molto deludenti. Sarà un match ricco di emozioni. Nessuno vuole fallire e molto probabilmente ne vedremo delle belle. Il tecnico della Vecchia Signora ha potuto festeggiare il rientro in rosa di Demiral, de Ligt e Chiellini. Il pacchetto difensivo ormai è al completo. Entro mercoledì Pirlo avrà a disposizione l’intera rosa. Fatta eccezione, ovviamente, per CR7. Il portoghese, come da protocollo, è costretto all’isolamento e potrà riprendere ad allenarsi solo dopo aver effettuati gli ormai classici tamponi di rito. Anche Gotti può esultare. Finalmente il calciatore è nuovamente disponibile.

Stiamo parlando di Makengo. Dopo lo stop, il centrocampista francese ormai è tornato al meglio della sua condizione fisica ed è pronto a scendere in campo. Le novità in casa friulana però non finiscono qui. Il calciomercato è alle porte e ormai i nomi di De Paul e di Kevin Lasagna sono finiti nella bocca di tutti. L’argentino piace a Maldini, a Tare, a Paratici ma soprattutto piace a Marotta. Molte squadre vorrebbero mettere le mani sul suo cartellino ma il prezzo è sempre lo stesso. Le pretendenti dovranno sborsare non meno di 30-35 milioni di euro. L’Udinese vorrebbe trattenere il trequartista almeno fino al 23 gennaio. Il calendario è molto fitto. I friulani disputeranno 5 partite in tre settimane. Da un giorno all’altro potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile ma, almeno per il momento, la situazione è tenuta sotto controllo e tutti restano a casa. L’ultima notizia riguarda Lasagna.

Il centravanti ha cambiato agente. Adesso è entrato a far parte della scuderia di Federico Pastorello, agente anche di Romelu Lukaku.