News Udinese – Pozzo: “Arriviamo fra le prime 10. Mi manca il pubblico”

Le parole del patron dei friulani presso il canale ufficiale del club

UDINE - Mantiene l''imbattibilità l'Udinese, continuando ad offrire ottime prestazioni e una continuità che se intrapresa fin dall'inizio, avrebbe potuto portare a lottare per un piazzamento europeo. Domenica la squadra di Gotti sfiderà alla Dacia Arena la Lazio di Simone Inzaghi, sconfitta all'andata per 3 a 1. Il presidente del club friulano Giampaolo Pozzo ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club. Ecco le sue parole: "Noi puntiamo ad arrivare fra i primi dieci, nonostante ultimamente i risultati non siano stati corrispondenti ai nostri programmi. Quest'anno la società si è posta questa obiettivo. Abbiamo avuto tante vicissitudini, negli ultimi due anni abbiamo cercato di fare di più e abbiamo effettivamente investito di più. I risultati non sono stati eclatanti, ma quest'anno con la pandemia e le conseguenze, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Ma il nostro obiettivo non è la salvezza. Siamo qui non per soffrire ma per divertirci assieme ai tifosi. Se non ci siamo riusciti negli ultimi anni, ci sono diverse cause, anche gli errori, a volte non siamo stati abbastanza bravi".