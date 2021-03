News Udinese – Pozzo lavora per la permanenza di Capitan Futuro

La dirigenza friulana sta programmando le conferme di alcune pedine importanti della squadra

Redazione

UDINE - Da quanto si apprende da Il Messagero Veneto, l'Udinese sta programmando il proprio futuro in parallelo con quello dell'altro club di appartenenza della famiglia Pozzo, il Watford: "Il Presidente dopo la retrocessione del Watford nella B inglese ha dovuto "ristrutturare" le due rose. Perciò ha sfruttato la chiamata di Rodrigo nei confronti di Pereyra e non solo. Ha accontentato Pussetto che voleva vestire di nuovo il bianconero e sul filo di lana ha ceduto Deulofeu in prestito. Un prestito che col nuovo anno solare è diventato a titolo definitivo. Chiaro il progetto, tra l'altro di un certo spessore economico, visto che si trattava di giocatori con ingaggi piuttosto pesanti: mettere le basi per l'Udinese del futuro." Così ha spiegato il giornalista Pietro Oleotto nel suo pezzo.

Il futuro del Tucu

Pereyra ha firmato un contratto triennale al momento del ritorno in Friuli. L'amico Rodrigo potrebbe lasciare l'Udinese per trasferirsi alla corte di Conte, ma la società bianconera starebbe cercando di convincerlo a sposare la causa friulana a prescindere dalla permanenza o meno del fantasista argentino. L'asso nella manica potrebbe essere il prospettargli il ruolo di Capitan Futuro. I suoi numeri rappresentano un biglietto da visita niente male: 22 presenze, 3 gol, 5 assist. Se questo non è un leader.

Marino si esprime su Musso e De Paul

Molti danno per scontata la partenza dei due gioielli friulani ma il dt bianconero Pierpaolo Marino ai microfoni di Radio Marte ha chiarito un concetto importante: "Ci vogliono tanti soldi per prenderli, ma noi non è che siamo andati alla ricerca di acquirenti. Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forti egoisticamente per me è meglio".