News Udinese – Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta

News Udinese , è tutto pronto. Ecco i possibili 22. Gotti convoca l’intera squadra

NOTIZIE UDINESE – È arrivato il momento di fare sul serio. Gotti potrebbe non avere un’altra opportunità. La società continua ad avere fiducia nel suo allenatore ma servono risultati. Bisogna interrompere la striscia dei risultati negativi e occorre tornare a vincere. I bianconeri sanno che non sarà una partita come le altre. Portare a casa i tre punti equivarrebbe ad ottenere un ulteriore distacco dalla zona rossa. Il Torino è a soli tre punti di distanza. Non è una partita decisiva per il campionato ma sicuramente è molto importante. Ecco come scenderanno in campo molto probabilmente le due squadre.

Gotti è pronto al tutto per tutto. Al ritiro è stata convocata l’intera squadra, anche gli infortunati. Lo stesso Pussetto, nonostante lo spiacevole incidente, vuole stare vicino a compagni di squadra. L’Udinese, salvo sorprese dell’ultimo minuto, potrebbe scendere con il solito 3-5-2. L’intoccabile Musso tra i pali. In difesa Becao, Bonifazi e Samir. Davanti alla retroguardia, il reparto di centrocampo sarà composto dai soliti Stryger–Larsen, De Paul, Mandragora, Arslan e Zeegelaar. Alle spalle dell’unica punta di ruolo, Kevin Lasagna, scenderà in campo Roberto Pereyra. Gasperini però non ha intenzione di rimanere a guardare. Una vittoria gli permetterebbe di avvicinarsi ulteriormente alla parte più alta della classifica. Ecco il probabile undici dei bergamaschi.

Come al solito, difficilmente l’allenatore dei nerazzurri cambierà modulo. Dunque, 3-4-1-2. Tra i pali il solito Gollini. Davanti Toloi, Romero e Djimsiti. Il reparto di centrocampo sarà affidato ai soliti Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens. Dietro al gigante colombiano, scenderanno in campo Pessina e il sempre più ritrovato Ilicic. Come è ormai ampiamente noto a tutti, il rapporto tra il Papu Gomez e Gasperini è ormai terminato. L’argentino è sul mercato e potrebbe lasciare la Dea persino entro la fine di gennaio.