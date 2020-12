News Udinese – Le probabili formazioni: Gotti vuole i 3 punti

News Udinese, Gotti vuole i 3 punti. I sardi preparano la contro mossa

UDINESE NEWS – La classifica parla chiaro. L’Udinese in questo momento occupa il decimo posto con 14 punti. I biancocelesti sono noni a quota 18. I ragazzi di Inzaghi hanno dimostrato di non essere imbattibili e questo potrebbe essere il momento perfetto per accorciare le distanze e stargli col fiato sul collo. Una cosa però è certa: quella contro i sardi non sarà una partita semplice. Dopo la batosta presa contro i nerazzurri e il magro pareggio strappato contro il Parma, Di Francesco farà il possibile per portare a casa i 3 punti. Questo risultato gli permetterebbe di superare i friulani in classifica portandosi a quota 16 punti. Ecco come (molto probabilmente) scenderanno in campo le due squadre domani alle ore 15:00 alla Sardegna Arena.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno, Zappa, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannīs, Marin, Rog, Nández, João Pedro, Sottil, Simeone.

Udinese (3-5-2): Musso, Becão, Bonifazi, Samir, Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar, Deulofeu, Pussetto.