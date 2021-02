News Udinese – Problemi di formazione, Gotti ha due scelte

Il tecnico dei bianconeri dovrà fare i conti con alcuni forfait che andranno gestiti al meglio nella gara contro il Parma

Redazione

UDINE - Si apre oggi la 23° giornata di Serie A con due anticipi. La gara fra Fiorentina e Spezia, prevista per le ore 18:30 al Franchi e la sfida salvezza delle 20:45 fra Cagliari e Torino. Dal canto proprio l'Udinese tornerà in campo domenica, nel lunch match contro il Parma. I ducali stanno attraversando un periodo nero che li ha fatti sprofondare al penultimo posto in classifica.

Problemi di formazione per Luca Gotti

Il tecnico dell'Udinese sa già che dovrà rinunciare a Forestieri e Pereyra per la gara contro il Parma, ma nelle ultime ore è arrivata un'altra tegola pesante. Deulofeu ha riportato un problema al ginocchio durante l'allenamento, le possibilità di vederlo in campo al Tardini sono minime. Paradossalmente avrebbe più chance Pereyra di strappare almeno una convocazione. Gotti ora ha una duplice scelta, affidarsi al doppio centravanti inserendo uno fra Okaka o Nestorovski oppure lanciare dal primo minuto il talentino del City Braaf. La sensazione è che in una gara tanto delicata, il mister dei bianconeri possa puntare sull'usato garantito.

Doccia fredda dal mercato

Dalla Spagna e in particolare dal quotidiano As, non arrivano buone notizie per il mercato dei friulani. Sembrerebbe che il centrocampista del Besiktas Dorukhan Toköz sia molto vicino al Betis Siviglia. Il calciatore accostato negli ultimi giorni a Udinese e Lazio, potrebbe aver già scelto la sua prossima destinazione.