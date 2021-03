News Udinese – Pussetto: “Ecco quando tornerò”

Le parole dell'ala destra argentino sulle sue condizioni fisiche e non solo

Intervistato da Il Gazzettino, Pussetto ha parlato della gara in questione e del suo infortunio, che lo ha costretto a seguire gran parte delle gare di questo campionato in tribuna: "Quella dell'Olimpico fu una grande gara. Purtroppo mi sono infortunato al ginocchio proprio mentre stavo dimostrando di essere utile alla causa, e ora sto stringendo i denti per recuperare. Diciamo che sto bene, nel senso che i tempi per il recupero sono rispettati e che il ginocchio non è dolente, né si gonfia quando mi sottopongo a qualche particolare esercizio in palestra. Dovrei rispettare i tempi di prognosi: 5-6 mesi".