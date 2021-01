News Udinese – Qualcosa non quadra: le ultime sui friulani!

News Udinese – Bisogna ingranare la marcia. Ecco le ultime notizie sui bianconeri

NOTIZIE UDINESE – La società ha convocato il ritiro. Comincerà mercoledì. La prossima partita contro i blu cerchiati sarà un crocevia di fondamentale importanza. Un’ulteriore sconfitta potrebbe determinare il cambio allenatore sulla panchina dell’Udinese. La presidenza continua ad aver fiducia in Gotti ma servono risultati. Nell’ultimo match contro il Napoli la fortuna non è stata dalla parte dei friulani ma serve qualcosa in più. Serve maggior concretezza sotto porta. Lasagna è stato bravo nell’occasione della dormita difensiva partenopea. Le occasioni da gol divorate sotto porta però, sono state troppe. Peggio di lui, sotto porta, soltanto Dzeko che dal canto suo però ha già messo a segno 7 gol. Nel frattempo dall’infermeria arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Deulofeu.

Lo spagnolo ancora non ce la fa. Neanche i medici sanno quando potrà rientrare in campo. Ha provato ad allenarsi ma il dolore al piede purtroppo ha avuto la meglio. Per il suo rientro in campo bisognerà continuare ad attendere. Intanto, Mandragora, dopo essere finito sotto i riflettori a causa delle ultime voci di calciomercato che lo vedrebbero vicino al Napoli, ha commentato l’ultima prestazione contro i partenopei. “L’unica via d’uscita è continuare a lavorare credendo in ciò che facciamo ma il percorso è ancora lungo”. In mezzo a molti che deludono però c’è quasi sempre uno che incanta. Ecco di chi stiamo parlando.

Ovviamente il soggetto è sempre lui, Rodrigo De Paul. Con le sue giocate continua a brillare in mezzo al campo e a servire ottimi palloni ai compagni. Anche Delio Rossi ha voluto dare il suo parere sul calciatore parlando ai microfni di Radio Kiss Kiss: “l’argentino è un calciatore che meriterebbe qualcosa in più rispetto al suo attuale club. Ha talento e continuità” – prosegue l’analisi fantasista dell’Udinese – “La differenza tra le grandi squadre e quelle piccole è la presenza di grandi giocatori. In una piccola squadra c’è solo un grande giocatore mentre nelle grandi squadre ce ne sono molti”.