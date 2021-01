News Udinese – Il ritiro ha dato i suoi frutti: Musso e De Paul protagonisti!

L'Udinese porta a casa un altro punto d'oro. Gotti, al momento, non è più in discussione. De Paul e Musso i protagonisti del match

NEWS UDINESE - I ragazzi di Gotti continuano a sorprendere. Altro punto portato a casa contro una Big.Sgarbo all'Inter, il Milan ringrazia e Pioli è campione d'inverno. Le statistiche parlano chiaro. Il Biscione non ha dominato la partita. Il possesso palla è nerazzurro ma solo al 56%. Una partita molto agonistica e altrettanto fallosa. Sono stati ben 27 i falli commessi durante il match. 5 i giocatori ammoniti. Conte è stato espulso per proteste. C'è un pò di rammarico. I bianconeri hanno sfiorato il gol diverse volte. Al 22esimo minuto Larsen non riesce a sfruttare il cross morbido di De Paul e colpisce il pallone spedendo alto sopra la traversa. A tenere a galla l'Udinese, però, ancora una volta ci ha pensato lui.