News Udinese – Sanremo reclama Ibra, ci sarà contro i friulani?

Il centravanti rossonero rischia di saltare la gara contro l'Udinese prevista per il prossimo 3 marzo

Redazione

UDINE - Vigilia di campionato per l'Udinese di Luca Gotti, che si prepara per affrontare il Parma al Tardini nel lunch match di domani. I ducali sono in caduta libera, ma proprio per questo motivo i friulani non dovranno sottovalutare i gialloblu. Potrebbe trattarsi dell'ultima spiaggia per D'Aversa, ecco perché la concentrazione dovrà essere massima. Seguirà la sfida con i ducali, il match casalingo con la Fiorentina fino al turno infrasettimanale del 3 marzo con il Diavolo.

Caso Ibrahimovic, ci sarà contro l'Udinese?

Il conduttore e direttore artistico del Fetival di Sanremo Amadeus, ha annunciato da tempo la presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'Ariston. Il fenomeno svedese ha un contratto con la Rai, stipulato mesi fa, che gli impone di essere presente in tutte le serate dal 2 al 6 marzo. Fatto sta che proprio il 3 marzo si giocherà una sfida importante di campionato per il club rossonero contro l'Udinese. Il centravanti aveva provato ad ottenere una deroga dalla Lega Serie A, invano. La gara è stata confermata per la data in questione alle ore 20:45. Voci interne alla Lega hanno chiarito che non si sono voluti fare favoritismi solo per permettere al giocatore di partecipare al Festival canoro.

Quale sarebbe la soluzione?

Come già chiarito più volte, lo svedese non farà il pendolare da Milano a Sanremo. Svolgerà degli allenamenti mirati sulla costa ligure e per il club non ci sono stati problemi in tal senso, ma una cosa diversa è la gara di campionato. Il Diavolo è in corsa per il titolo e perdere il suo uomo migliore in un momento tanto delicato non va troppo giù alla dirigenza rossonera. Sono piovute aspre critiche nei confronti dello svedese, reo di aver messo davanti le proprie priorità economiche all'interesse della squadra. La situazione può risolversi solo in due modi: o Zlatan salta la serata del 3 marzo sul palco dell'Ariston oppure Pioli dovrà puntare su un altro centravanti contro l'Udinese.